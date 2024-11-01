Le amputan el ano, recto y vejiga por un tumor maligno inexistente

La valenciana a la que amputaron el ano, el recto y la vejiga relata su «pesadilla» tras ser operada por un tumor maligno inexistente y pide la inhabilitación del ginecólogo investigado
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En cualquier caso, pobre chica.... ojalá inhabiliten a ese carnicero y no pueda joder la vida a otra persona.
Por suerte y después de algunos años, pudieron reconstruir y hacer de nuevo "vida normal".
Espero que la justicia sea justa pero me temo que eso será todo lo que haga: esperar. Como ella indica, nada de lo que le caiga será lo que ella está "viviendo".