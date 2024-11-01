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Le amputan el ano, recto y vejiga por un tumor maligno inexistente

Le amputan el ano, recto y vejiga por un tumor maligno inexistente

La valenciana a la que amputaron el ano, el recto y la vejiga relata su «pesadilla» tras ser operada por un tumor maligno inexistente y pide la inhabilitación del ginecólogo investigado

| etiquetas: amputaron , ano , recto , vejiga , tumor , inexistente
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9 comentarios
31 10 0 K 459 actualidad
#1 LaStDot
Clínica privada, cirujano argentino..... ¿qué podría salir mal?
En cualquier caso, pobre chica.... ojalá inhabiliten a ese carnicero y no pueda joder la vida a otra persona.
7 K 74
pikolo33 #3 pikolo33
#1 A mí tío le ocurrió algo similar en la pública, colostomía tras un diagnóstico erróneo de un tumor inexistente.
Por suerte y después de algunos años, pudieron reconstruir y hacer de nuevo "vida normal".
1 K 20
insulabarataria #4 insulabarataria
#1 leído así suena a:  media
6 K 66
mund4y4 #5 mund4y4
Qué absoluta barbaridad, se me han puesto los pelos como escarpias.
Espero que la justicia sea justa pero me temo que eso será todo lo que haga: esperar. Como ella indica, nada de lo que le caiga será lo que ella está "viviendo".
1 K 23
#6 DonaldBlake
#5 Y ya veremos si le cae algo.
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aritzg #8 aritzg
#5 Puede que se haga cumplir la ley. Otra cosa es que se haga justicia.
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#2 Pitchford
Parece mentira que pueda haber errores de este calibre.. ni todo el oro del mundo lo puede compensar.
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Imag0 #7 Imag0
Terrible.
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pandacolorido #9 pandacolorido
¿La operaron sin pasar por el servicio de patología? El caso no está bien explicado y hay muchos detalles que no se entienden. Es dificil hacerse una idea aproximada de lo que ha ocurrido con una explicación tan vaga.
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menéame