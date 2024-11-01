Amparo Llanos: «Jane Austen sabía que era una genio. Todas las personas geniales lo saben»

La primera vez que escuché la guitarra de Amparo Llanos (Madrid, 1965) no fue en un escenario ni en una entrevista, sino en una máquina recreativa en cuyo videojuego de snowboard tenía como banda sonora la canción «Loli Jackson». Después llegaron los discos, la devoción y esa forma tan suya de hibridar rabia y luminosidad en una vibración que atravesaba a toda una generación. Ahora, en el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, Amparo reaparece como una lectora apasionada.
| etiquetas: jane austen , aniversario , amparo llanos
Aquí ejemplo:
