¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
Por qué los pobres votan a la derecha
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable
El amor en estas películas era MENTIRA (...los actores se ODIABAN)
En el cine todo parece perfecto: el amor, la pasión, las miradas eternas... Pero detrás de cámara, a veces lo único real es el odio. Hoy vamos a conocer actores que se odiaban y aun así tuvieron que besarse.
cine
odios
odios y besos
ocio
Javi_Pina
Buenos actores
