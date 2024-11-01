Una amiga especial, Winifred Wagner (1897-1980)

En los años setenta, una anciana aparecía en un reportaje sobre Adolf Hitler. Había sido la nuera del ilustre compositor Richard Wagner y dirigido uno de los festivales más importantes de Alemania. En sus declaraciones no escondió su admiración por el Führer, del que se habría convertido en su amante. Declaraciones que escandalizaron a sus propios hijos.
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Aun así, siempre se mantendrá una sombra de duda sobre esta gran mujer a quien la personalidad de Hitler un día fascinó.
de sombra de duda nada, la mujer era una nazi declarada y lo fue hasta el final de sus dias. Nadie en su sano juicio haria un documental sobre la CPAC si no es un MAGA declarado.
No hay mas que ver el documental "Reifenstahl" con entrevistas con la señora donde simplemente se dedica a blanquear el nazismo, y le llama a la epoca nazi "una epoca de gran paz"