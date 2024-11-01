edición general
5 meneos
21 clics
Améscoa y Urbasa: El bisonte de Urbasa

Améscoa y Urbasa: El bisonte de Urbasa

Breve fabulación de la circunstancia en que pudo producirse la muerte del bisonte cuyos restos han sido hallados en una sima de Urbasa.

| etiquetas: urbasa , bisontes , paleontologia
4 1 0 K 36 cultura
sin comentarios
4 1 0 K 36 cultura

menéame