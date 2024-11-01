Las amenazas como nueva normalidad

Hay un clima en el que no se discute un chiste o un discurso, o se tacha a alguien de mal cómico o periodista, o de hijo de puta si así te lo parece, directamente se intenta silenciar a la persona que se expresa con amenazas de agresiones. Y eso ya no tiene que ver con sensibilidades subjetivas, sino con algo bastante más peligroso.
| etiquetas: amenazas , periodistas , nueva , normalidad
- Amenazas a cómicos: no pasa nada.
- Participantes en un evento blanqueador de la dictadura deciden no participar: Fascismo!!!
Antes te podías reír más o menos, ahora te la juegas de verdad...
Esa vara de medir esta muy doblada o retorcida
ya lo han dejado claro los jueces, todo lo que hacen los niños ultras son chiquilladas