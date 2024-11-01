edición general
Las amenazas como nueva normalidad

Las amenazas como nueva normalidad

Hay un clima en el que no se discute un chiste o un discurso, o se tacha a alguien de mal cómico o periodista, o de hijo de puta si así te lo parece, directamente se intenta silenciar a la persona que se expresa con amenazas de agresiones. Y eso ya no tiene que ver con sensibilidades subjetivas, sino con algo bastante más peligroso.

11 comentarios
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano
Para la fascistada:

- Amenazas a cómicos: no pasa nada.

- Participantes en un evento blanqueador de la dictadura deciden no participar: Fascismo!!!
5
CharlesBrowson
la cancelacion ha cambiado de bando, Ahora a recoger tempestades. :popcorn: o ya va siendo hora de sentarnos a hablar del sicariato de los partidos politicos en medios de comunicacion y redes?
4
MiguelDeUnamano
#3 Unos boicotean y otros amenazan, no es un "todos son iguales", más bien un blanqueamiento de las amenazas.
2
ingenierodepalillos
#3 Si le parece lo mismo una multitud gritándole consignas a unas hostias, debería probar ambas experiencias para poder hablar con algo de criterio, porque su comparación es bochornosa, compañero.
0
Dakaira
No son nuevas, son las de siempre. Pero ahora tienen un tinte más real.

Antes te podías reír más o menos, ahora te la juegas de verdad...
0
aupaatu
La falange fascista de camisa azul, tampoco desapareció en la modélica transición ,cuando el único problema de la Patria,era el terrorismo separatista vasco
1
JackNorte
Las amenazas no son nuevas , la impunidad tampoco , pero a la minima a otros los enjuician por un chiste y aqui vemos como las amenazas vuelan y no pasa nada.
Esa vara de medir esta muy doblada o retorcida
0
vviccio
Solo se aprovechan de las grietas del sistema que todos los gobiernos han ido dejando porque estaban ocupados en medidas cortoplacistas.
0
#7 JanSolo
Mi pregunta es si poner la otra mejilla, o confiar en el estado de derecho ¿siguen funcionando?
0
Dene
#7 no.
ya lo han dejado claro los jueces, todo lo que hacen los niños ultras son chiquilladas
0
verocla
#7 Te van a poner la cara morá
1

