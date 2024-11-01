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La amenaza latente de Jon Bilbao
Es una de las figuras más interesantes de la narrativa española actual. Ahora reúne sus primeros cuentos en 'Antes del volcán', donde la inquietud late bajo lo cotidiano.
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juliusK
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John Dunbar y Katarina personajes inolvidables de la saga Basilisco. Me enganché con la primera y no pude parar hasta la última página de la tercera y, tristemente por ahora última (aunque la última no cuenta mucho de la ultima parte de la vida de Matamonstruos ni de la de Jon después de matar a la araña con lo que igual...). Enorme western extraño sobre la historia d USA en el XIX que iguala y supera a otra cima del western raro como "Meridianos de sangre" de Cormac McCarthy.
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