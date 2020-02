Amazon: ¿Puedes resolver este problema que te permitirá conseguir un empleo en Amazon?

El periodista Brad Stone analiza en su libro 'The Everything Store' el día en el que unos cuantos solicitantes de empleo acudieron a la sede de la empresa en Nueva York para realizar una serie de entrevistas descritas como "agotadoras". Las preguntas que les hicieron fueron tal que así: "¿Cuántas máquinas de fax hay en los Estados Unidos?". Ante tamaña argucia del departamento de Recursos Humanos, los candidatos se quedaron perplejos. Pero el objetivo no era que dieran con la respuesta correcta, no necesariamente.