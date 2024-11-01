Amazon Kuiper activa su primera estación terrestre en España, preludio del lanzamiento de su internet satélite rival de Starlink

El proyecto Kuiper con el que Amazon espera romper el monopolio de internet por satélites LEO que Starlink disfruta en la actualidad da nuevos pasos para empezar a operar en España. En la actualidad hay 153 satélites activos, una cantidad todavía muy lejos del objetivo de poner 3.200 unidades en órbita, pero suficiente para que la red pueda dar sus primeros pasos. La entrada en operación de la estación de Santander significa que el lanzamiento comercial de Kuiper se aproxima.