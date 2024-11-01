edición general
Amazon Kuiper activa su primera estación terrestre en España, preludio del lanzamiento de su internet satélite rival de Starlink

El proyecto Kuiper con el que Amazon espera romper el monopolio de internet por satélites LEO que Starlink disfruta en la actualidad da nuevos pasos para empezar a operar en España. En la actualidad hay 153 satélites activos, una cantidad todavía muy lejos del objetivo de poner 3.200 unidades en órbita, pero suficiente para que la red pueda dar sus primeros pasos. La entrada en operación de la estación de Santander significa que el lanzamiento comercial de Kuiper se aproxima.

Macadam #4 Macadam
Fenómeno, más mierda alrededor de la tierra
Gry #2 Gry
El rival de Starlink pero hasta ahora la mitad de los satélites que tienen en órbita los ha lanzado Space X. Con competidores así da gusto. xD
Supercinexin #3 Supercinexin *
#2 Ésta gente no compite. Competir es para los perdedores como tú y como yo. Ellos negocian, cooperan y se llevan toda la riqueza gracias al sistema de oligarquía que se han montado con la colaboración de todos los políticos de derechas y de los tontos del culo de los social-liberata-demócratas.
sorrillo #1 sorrillo *
En abril de 2025 Amazon puso en órbita los primeros 27 satélites de su constelación. Desde entonces se han producido otros 5 lanzamientos, 3 de ellos gracias al vehículo Falcon 9 de su competidor SpaceX, cada uno transportando lotes de entre 24 y 27 satélites.

Me parece muy sano que SpaceX esté poniendo en órbita satélites de un competidor. Lo hace como negocio, obviamente, pero aún así me parece muy sano.
