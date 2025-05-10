edición general
Amazon ha actualizado sus planes para construir una planta con 12 pequeños reactores modulares (SMR) en el estado de Washington

Con una potencia total de 960 MW. Serán 12 reactores Xe-100 de X-Energy, de 80 MW cada uno. El Xe-100 no utiliza agua como refrigerante, sino helio, un gas noble inerte que no se activa radiactivamente ni reacciona con los materiales del reactor. Esto elimina el riesgo de ebullición o rotura por sobrepresión y permite operar a temperaturas superiores a 700 °C, lo que aumenta la eficiencia térmica. Amazon financiará la construcción del proyecto y la energía irá a Energy Northwest que a su vez suministra energía a los centros de datos.

Ese reactor no ha pasado del nivel de diseño
