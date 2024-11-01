edición general
1 meneos
19 clics

Amaya Valdemoro hace historia

La exjugadora ingresará en el Hall of Fame de la WNBA en 2026, lo que la convierte en la primera española en lograrlo.

| etiquetas: wnba
1 0 0 K 11 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
alcama #1 alcama
Un orgullo para España, quien quiera que sea esta tipa
0 K 5

menéame