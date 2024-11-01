La AMAC defiende la prórroga de las centrales nucleares en España

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC) defiende la extensión de la vida de las plantas, siguiendo la línea del resto de Europa, y apoyándose en argumentos técnicos que la consideran «una energía segura, eficiente, limpia en emisiones de CO2 y necesaria para atender la creciente demanda energética en nuestro país». Así lo han manifestado en la asamblea general en la que han participado más de 60 alcaldes y concejales de municipios del colectivo, entre ellos del entorno de Almaraz