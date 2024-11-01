edición general
La AMAC defiende la prórroga de las centrales nucleares en España

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC) defiende la extensión de la vida de las plantas, siguiendo la línea del resto de Europa, y apoyándose en argumentos técnicos que la consideran «una energía segura, eficiente, limpia en emisiones de CO2 y necesaria para atender la creciente demanda energética en nuestro país». Así lo han manifestado en la asamblea general en la que han participado más de 60 alcaldes y concejales de municipios del colectivo, entre ellos del entorno de Almaraz

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Para nada partidista xD
sorrillo #2 sorrillo
#1 Por aquí me han dicho varias veces que si tanto me gusta la nuclear que me vaya a vivir cerca de ellas. Y aquí tienes a quienes sí viven cerca de ellas defendiendo que se siga apostando por la nuclear en la lucha contra el cambio climático.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Los que no saben ni lo que es una central nuclear dicen las ponga en su casa.

Y resulta que los que saben lo que es una central nuclear y como funciona desde hace 40 años si las quieren.

¿A quién hay que hacer caso?
#3 PerritaPiloto
También estaban las asociaciones de comerciantes en contra de la peatonalización de las calles y ahora no quieren ni oír hablar de que en la calle peatonal donde tienen su negocio pasen los automóviles.
