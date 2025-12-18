El Alzheimer afecta a uno de cada diez adultos mayores de 70 años, según un estudio internacional

Un nuevo estudio publicado en Nature presentó los primeros datos poblacionales sobre la prevalencia de los cambios neuropatológicos asociados con la enfermedad de Alzheimer, identificados como un factor causal principal de la demencia. La investigación reveló que estos cambios aparecen con mayor frecuencia en personas mayores de 85 años y con menor frecuencia en quienes tienen menos de 75 años. El Alzheimer afecta a uno de cada diez adultos mayores de 70 años.