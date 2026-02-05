Alvise Pérez, presidente de Se Acabó La Fiesta: "La barrera del 3% me permite perjudicar a la izquierda" (Entrevista)

Pregunta ¿Por qué SALF se presenta en Aragón? Respuesta: Aragón es el ejemplo perfecto de qué ocurre cuando triunfa un sistema partitocrático en España. Aragón, como otras, es una comunidad autónoma que está siendo saqueada por Cataluña y están siendo sometida a los intereses de la capital. El reparto de fondos no es equitativo. No pintáis absolutamente nada.
Ten democracia para que luego gente vote porque le hace gracia el logo de un partido....
Alvise es un garrulo, el otro no.
A lo mejor es por eso ...