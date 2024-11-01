edición general
Aluvión de alegaciones vecinales contra la nueva urbanización en torno al Bernabéu por adaptarse a los parkings ilegales

La penúltima Junta de Gobierno antes de las vacaciones sirvió para aprobar una modificación del proyecto ya pactado con el Real Madrid para arreglar las calles del entorno del Bernabéu, pero no había ni una sola mención a la principal causa de esta modificación: integrar los dos aparcamientos adjudicados por el Gobierno de Almeida al club presidido por Florentino Pérez, que la Justicia ha declarado ilegales. Las alegaciones a este proyecto que superarán el centenar incluyen la cesión del espacio público a este club.

Anfiarao
Los mejores aluviones los de Madrid
3 K 54
cenutrios_unidos
A ver ¿Quien manda Florentino o los vecinos?

Pues eso.

Pues eso.
1 K 32
Marisadoro
La Justicia anuló los aparcamientos que Almeida adjudicó al Real Madrid por falta de “interés público".

Pues vaya justificación ¿Desde cuando el interés público le importa?
1 K 30
woody_alien
A ver, no pidáis que el ayuntamiento cumpla con sus funciones y urbanice la zona de acuerdo al bien común, el ayuntamiento está muy ocupado protestando contra los catalanes ...
0 K 12
Kantinero
Mayormente votantes de la choniYuso que se jodan
0 K 11

