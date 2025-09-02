edición general
El PP de Madrid presentará en todos los ayuntamientos mociones contra la condonación de la deuda pactada por PSOE y ERC

El PP de Madrid presentará en todos los ayuntamientos mociones contra la condonación de la deuda pactada por PSOE y ERC

Con esta moción los ayuntamientos instan al Gobierno de España a retirar un anteproyecto que perjudica a todos los ciudadanos de la región. Serrano: “Sánchez ha dejado de ser presidente de todos los españoles para convertirse en rehén de quienes quieren destruir España”

Cehona #1 Cehona
Pues nada, que el PSOE saque en todos los Ayuntamientos como gan puesto en peligro a sus vecinos sus políticas de menos bomberos forestales y más toreros.
El PP rehén de las políticas públicas de Vox
nemesisreptante #7 nemesisreptante
Como no el pp haciendo perder el tiempo y dinero a todos los ayuntamientos de la región en algo que no les va ni les viene y sobre lo que no tienen ninguna jurisdicción
pablicius #3 pablicius
En esto por una vez estoy con el PP. Es muy bonito eso de gobernar endeudándote mientras juegas la carta de que luego en tu película tendrá un giro de guión tipo Deus ex machina y mágicamente vendrá alguien con la solución.
Falk #5 Falk
#3 el dinero no deja de ser un invento como todo lo que le sigue. Vivimos atados a cosas que no existen, somos un sinsentido como especie.

No es la primera vez q las deudas desaparecen por arte de magia. Yo creo que está bien si al final es un beneficio para todos.
Heni #6 Heni *
#3 Se le ofreció también a las comunidades del PP y la rechazaron :shit:

Los gobiernos autonómicos del PP rechazan la quita por estar hecha para “salvar a Sánchez”
Ahora vienen los lloros y que se rompe España y blablaba... bien sabían en el PP cuando dieron la orden de no aceptar la quita, querían usarlo para atacar al Perro Sanxe en lugar de optar por el

nemesisreptante #8 nemesisreptante
#3 precisamente esta ley es necesaria por la mala gestión que han tenido muchas comunidades especialmente las del pp. los únicos que pueden quejarse son Vascos y navarros
aupaatu #4 aupaatu
Putodefendiendo el Reino de los Borbónes de los comunistas
#2 Aas59
Mi no comprender!!!
