El PP de Madrid presentará en todos los ayuntamientos mociones contra la condonación de la deuda pactada por PSOE y ERC

Con esta moción los ayuntamientos instan al Gobierno de España a retirar un anteproyecto que perjudica a todos los ciudadanos de la región. Serrano: “Sánchez ha dejado de ser presidente de todos los españoles para convertirse en rehén de quienes quieren destruir España”
El PP rehén de las políticas públicas de Vox
No es la primera vez q las deudas desaparecen por arte de magia. Yo creo que está bien si al final es un beneficio para todos.
Los gobiernos autonómicos del PP rechazan la quita por estar hecha para “salvar a Sánchez”
Ahora vienen los lloros y que se rompe España y blablaba... bien sabían en el PP cuando dieron la orden de no aceptar la quita, querían usarlo para atacar al Perro Sanxe en lugar de optar por el
