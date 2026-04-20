Una alumna lleva ante los tribunales a la UIB por un suspenso en un examen

El Tribunal admite revisar las respuestas de las que la joven discrepaba pero mantiene la nota. El TSJIB explica en su sentencia que la posición de la jurisprudencia ha cambiado en los últimos años y que ahora sí es posible que los jueces lleven a cabo un control sobre exámenes y pruebas, en especial sobre tipo tests «porque no se trata de valorar la calidad argumentativa de la respuesta sino de verificar la corrección objetiva de la pregunta así como de las respuestas que se ofrecen».