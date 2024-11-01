edición general
Altos cargos de Vox en Aragón criticaron en privado la gestión de Abascal, que ironiza: “Me resultan hasta graciosos”

Unos audios revelan conversaciones de responsables autonómicos que criticaron duramente la estrategia del partido en reuniones internas previas a la ruptura con el PP: “Menudo conocimiento de España tiene Abascal. No tiene ni puta idea, es un puto basto”

freeclimb #1
Unos audios publicados por ABC revelan desacuerdos dentro de Vox Aragón hacia la dirección nacional del partido y, en particular, hacia su líder, Santiago Abascal. Las grabaciones corresponden a reuniones internas celebradas durante el primer semestre de 2024, en las que varios cargos autonómicos cuestionan abiertamente la estrategia política marcada desde Madrid y critican con dureza a la cúpula nacional, cuando se planteaba la salida de la formación de extrema derecha del Gobierno de Aragón. Preguntado por la cuestión, Abascal ha restado importancia a las críticas: “Pasa en las mejores casas”.
Skiner #4
#1 El día a día de los partidos políticos, especialmente los que son como sectas.
En la vida te encuentas diferentes tipos de personas:
Las buenas personas, las malas personas y los compañeros de partido :troll:
devilinside #2
A ver, coño. ¿Que hay que saber de España? Que es Una, Grande y Libre, y eso sí que lo sabe Vagascal
#3 laruladelnorte
Santiago Abascal ha estado hoy en Teruel, donde ha respondido a las preguntas relativas a la publicación de estos audios. Ha dicho que le resultan “hasta graciosos o simpáticos” y que “no les doy ninguna importancia, son palabras más o menos duras, pero me las dicen hasta en mi familia, pasa en las mejores casas y no tiene importancia”

Sus reuniones familiares tienen que ser de lo más amenas.
