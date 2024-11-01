Altos cargos de Vox en Aragón criticaron en privado la gestión de Abascal, que ironiza: “Me resultan hasta graciosos”

Unos audios revelan conversaciones de responsables autonómicos que criticaron duramente la estrategia del partido en reuniones internas previas a la ruptura con el PP: “Menudo conocimiento de España tiene Abascal. No tiene ni puta idea, es un puto basto”
| etiquetas: altos cargos , vox , aragon , critica , abascal , en privado , puto basto
En la vida te encuentas diferentes tipos de personas:
Las buenas personas, las malas personas y los compañeros de partido
Sus reuniones familiares tienen que ser de lo más amenas.