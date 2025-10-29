·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5841
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
4572
clics
ABC, dos portadas
4422
clics
Visualizacion de la velocidad de la luz con una camera a 2,000,000,000 imagenes por segundo, hecha en casa
4325
clics
Los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta EE.UU. (y cuánta llega por el Caribe)
6607
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
más votadas
393
El fiscal obvia el allanamiento de morada de los policías karatecas de Móstoles que fueron grabados cuando rompían el brazo a una migrante dentro de su casa
328
Más de cien muertos en Gaza, entre ellos 46 niños, en la mayor masacre israelí del alto el fuego
386
Francesca Albanese menciona a más de 60 estados cómplices del genocidio en Gaza (inglés)
354
Mueren más de 460 personas en un ataque sobre un hospital de maternidad de El Fasher, en Sudán
341
Vito Quiles es escoltado por los neonazis de España 2000 en la Universidad de Valencia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
8
clics
Un alto el fuego de quita y pon
Al Gobierno israelí le sale gratis bombardear Gaza violando un acuerdo cuya única virtud era el cese de las muertes. Ahora ya ni eso.
|
etiquetas
:
israel
,
gaza
,
acuerdo
,
paz
,
muertos
13
1
0
K
115
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
0
K
115
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
laruladelnorte
Trump siempre fue claro: Israel tendrá derecho a tomar represalias, y eso no pondrá en riesgo la tregua. Pura jerga trumpista, puro neorrealismo MAGA.
Hablando claro,tiene carta blanca para seguir matando.
2
K
35
#6
soberao
#3
No es matar, es exterminar y ahora se ve más claro cuando no hay rehenes y toda Gaza está arrasada. Están exterminándoles porque para Israel y su escuadrón diabólico de blanqueadores y cómplices los palestinos son un pueblo a extinguir de esa zona del planeta, al igual que libaneses, sirios, iraquíes e iraníes.
0
K
15
#4
aupaatu
*
Con las muertes desde el alto el fuego cualquier organización no estatal sería considerada terrorista.
Pero en Gaza y Cisjordania hasta los colonos civiles pueden matar ,asaltar,robar y destruir propiedades y cortar el paso de ayuda humanitaria impunemente.
1
K
23
#2
Antipalancas21
Esa es la paz de Trump y los demás que firmaron para salir en la foto, una mierda, falsa eso es, Israel sigue asesinando personas inocentes,
0
K
20
#1
HeilHynkel
Desde luego a los de El País no se le escapa nada ... apenas han tardado dos años en darse cuenta.
0
K
18
#7
javibaz
Desde el minuto uno después de firmar el alto el fuego, han seguido matando palestinos.
0
K
14
#5
Javi_Pina
Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de eurovision y demás competiciones?
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hablando claro,tiene carta blanca para seguir matando.
Pero en Gaza y Cisjordania hasta los colonos civiles pueden matar ,asaltar,robar y destruir propiedades y cortar el paso de ayuda humanitaria impunemente.