Un alto el fuego de quita y pon

Al Gobierno israelí le sale gratis bombardear Gaza violando un acuerdo cuya única virtud era el cese de las muertes. Ahora ya ni eso.

#3 laruladelnorte
Trump siempre fue claro: Israel tendrá derecho a tomar represalias, y eso no pondrá en riesgo la tregua. Pura jerga trumpista, puro neorrealismo MAGA.

Hablando claro,tiene carta blanca para seguir matando. :clap:
#6 soberao
#3 No es matar, es exterminar y ahora se ve más claro cuando no hay rehenes y toda Gaza está arrasada. Están exterminándoles porque para Israel y su escuadrón diabólico de blanqueadores y cómplices los palestinos son un pueblo a extinguir de esa zona del planeta, al igual que libaneses, sirios, iraquíes e iraníes.
aupaatu #4 aupaatu *
Con las muertes desde el alto el fuego cualquier organización no estatal sería considerada terrorista.
Pero en Gaza y Cisjordania hasta los colonos civiles pueden matar ,asaltar,robar y destruir propiedades y cortar el paso de ayuda humanitaria impunemente.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Esa es la paz de Trump y los demás que firmaron para salir en la foto, una mierda, falsa eso es, Israel sigue asesinando personas inocentes,
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Desde luego a los de El País no se le escapa nada ... apenas han tardado dos años en darse cuenta. xD
javibaz #7 javibaz
Desde el minuto uno después de firmar el alto el fuego, han seguido matando palestinos.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de eurovision y demás competiciones?
