Un alto cargo de la Generalitat, tercera dimisión por el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante

Miguel Ángel Sánchez ha dimitido como jefe de gabinete de la consejera de Industria y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, a raíz del escándalo generado por las adjudicaciones de la primera promoción de vivienda pública en Alicante en 20 años, ubicado en suelo que era de propiedad municipal. El que fuera asesor municipal de Ciudadanos y luego del PP hasta 2023 ha tomado la decisión tras revelarse que una de las personas beneficiarias de uno de los 140 pisos que se compraron por un precio medio de 215.000 euros...

Ankor #2 Ankor
Que dimitan y devuelvan el piso.
3
jonolulu #4 jonolulu
#2 Yo les daría pisito gratis en la Cárcel de Picassent
7
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
#4 No, que te hacen 4 apartamentos turísticos. Esos a un foso y ni agua.
0
rob #10 rob
#4 A estos hijos de puta les gusta la dispersión. Mínimo a Canarias
0
#11 Abajo
#2 #4 Justicia sería que les expropiasen los pisos.
0
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#2 Y que después paguen una multa
0
sotillo #6 sotillo
#2 Si van a devolver, dimiten de ese cargo mientras les pasan a otro
0
#3 beltraneja
¿Dimiten para no devolver los pisos? Esq los veo muy rápidos en la dimisión.
4
sotillo #7 sotillo
#3 ¿Tú que crees?
0
CheliO_oS #8 CheliO_oS
#3 Eso digo yo, lo mismo les salea cuenta.
0
almadepato #1 almadepato
Partido podrido
1

