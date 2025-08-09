edición general
9 meneos
16 clics
Un alto cargo educativo de la Junta andaluza asesoró este curso a una universidad privada

Un alto cargo educativo de la Junta andaluza asesoró este curso a una universidad privada

El director general de Ordenación y Evaluación Educativa dio clases y asesoró a dos campus, pero rechaza que incurra en incompatibilidad.

| etiquetas: alto , cargo , educación , junta , andalucía , asesor , universidad , privada
7 2 0 K 86 actualidad
1 comentarios
7 2 0 K 86 actualidad
#1 Finneward
Si cobra de ambos sitios... Queda claro que debe dimitir de uno de ellos.
0 K 6

menéame