Alterar la convivencia  

9783
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
6303
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
7415
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
7485
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
3358
clics
Descarrilamiento en Córdoba, en directo
más votadas
339
Descarrilamiento de dos trenes: mueren 21 personas en Adamuz, Córdoba, y varias personas resultan heridas
289
Iniciativa Ciudadana Europea Suspensión acuerdo UE Israel
366
La Unión Europea prepara una represalia de 93.000 millones de euros en aranceles después de las amenazas del presidente estadounidense [ENG]
326
El Consejo de Informativos de TVE y el presidente de RTVE condenan "las amenazas" a Sarah Santaolalla: "Siento auténtico terror"
385
Cerca de 300.000 daneses firman para comprar California a Trump: "Podría ser nuestro" (cat)
relacionadas
#1
anamabel
O sea que sobras, Feijóo. Mi colega albañil de Marruecos hace mucho más por la convivencia y el respeto a las leyes que tu y tu partido ultracorrupto.
8
K
66
#5
VFR
#1
solo que el no ha venido
0
K
7
#4
MiguelDeUnamano
Es muro de pago, la viñeta:
1
K
23
#2
Kantinero
Me sale muro de pago, ni con lector
1
K
20
#3
woody_alien
Me pide suscripción.
1
K
19
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
