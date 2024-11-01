edición general
Alterar la convivencia  

Feijóo responde a Sánchez que “sí sobra” gente en España: “Quien viene a alterar nuestra convivencia o saltarse nuestras leyes”

#1 anamabel
O sea que sobras, Feijóo. Mi colega albañil de Marruecos hace mucho más por la convivencia y el respeto a las leyes que tu y tu partido ultracorrupto.
#5 VFR
#1 solo que el no ha venido
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Es muro de pago, la viñeta:  media
Kantinero #2 Kantinero
Me sale muro de pago, ni con lector
woody_alien #3 woody_alien
Me pide suscripción.
