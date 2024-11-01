Alsina: "El público cautivo de Pedro Sánchez atiende cada día a lo que diga para hacer suya cualquier postura que él adopte"

No necesita podio el presidente para proclamar sus virtudes y colgarse él mismo las medallas. Exitazo. Aforo completo, cartel de no hay entradas, y ovación tras ovación. Su público cautivo atiende cada día a lo que diga el presidente para hacer suya, de manera inmediata, cualquier postura que él adopte. La que sea. Hace tiempo que sobran los debates internos y las deliberaciones previas.
| etiquetas: alsina , público cautivo , pedro sánchez
Cuando un genocidio es lo bastante importante como noticia para poner ridiculo a quien lo sustenta defiende y alimenta.
El problema , los manifestantes y Pedro Sanchez.