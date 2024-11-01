edición general
Alsina: "El público cautivo de Pedro Sánchez atiende cada día a lo que diga para hacer suya cualquier postura que él adopte"

Alsina: "El público cautivo de Pedro Sánchez atiende cada día a lo que diga para hacer suya cualquier postura que él adopte"

No necesita podio el presidente para proclamar sus virtudes y colgarse él mismo las medallas. Exitazo. Aforo completo, cartel de no hay entradas, y ovación tras ovación. Su público cautivo atiende cada día a lo que diga el presidente para hacer suya, de manera inmediata, cualquier postura que él adopte. La que sea. Hace tiempo que sobran los debates internos y las deliberaciones previas.

#1 Toponotomalasuerte
Por qué la derecha siempre proyecta su puta basura en el de enfrente?
Sinfonico #7 Sinfonico
#1 Es un comportamiento típico de psicópatas, te están clavando un cuchillo mientras insisten en que te quejas mucho y que a lo mejor el cuchillo se lo estás clavando tu a él...así funcionan
JackNorte #5 JackNorte
Cuando eres periodista y no ves que Sanchez solo se deja llevar por lo que gente pide en cada manifestacion a gritos.
Cuando un genocidio es lo bastante importante como noticia para poner ridiculo a quien lo sustenta defiende y alimenta.
El problema , los manifestantes y Pedro Sanchez. xD
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
¿Está hablando de Ayuso?
Mikhail #6 Mikhail
#3 No creo porque Ayuso no adopta posturas; tiene ocurrencias. :roll:
#2 ombresaco
público cautivo... anda que...
Mikhail #4 Mikhail
... en lugar de ser público cautivo nuestro para adoptar cualquier postura que nos envíen en el argumentario diario del PP. :roll:
