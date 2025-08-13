El alquiler de temporada dispara un 10% los precios del residencial en las grandes ciudades y reduce la oferta de vivienda disponible

El mercado de la vivienda en España vive un momento de tensión sin precedentes. Según datos de la agencia inmobiliaria donpiso, el precio medio del alquiler residencial ha aumentado más de un 10% interanual en 2025 en capitales como Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga o Bilbao. Una de las principales causas: la reducción de la oferta de larga duración por el trasvase masivo de viviendas al alquiler de temporada.
| etiquetas: alquiler , vivienda , temporada , precios
En todo caso, exitazo de ley de vivienda.
Al final todo sin trabas que no hacen más reducir la oferta de vivienda y por ende disparar el precio,
Y digo yo, ¿y si probamos a dejar de impedir políticamente que la oferta aumente, en vez de luchar contra los extranjeros?