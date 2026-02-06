edición general
3 meneos
102 clics

Aló Comidista: “¿Hay que lavar siempre el arroz antes de cocinarlo o depende del plato?"

Aló Comidista es un consultorio en el que vale todo: dudas culinarias, enigmas gastronómicos, problemas psicológicos, cuestiones metafísicas y dramas de la vida contemporánea.

| etiquetas: comidista , lavar , arroz , preguntas , recetas
3 0 1 K 26 ocio
4 comentarios
3 0 1 K 26 ocio
Pacman #1 Pacman
Depende

Si eres Asiático, absolutamente si. Lavalo.

Si no lo eres, según te acuerdes
0 K 20
reivaj01 #2 reivaj01
Yo cuando hago paella arroz con cosas, antes de servirlo en el plato, le paso una bayeta para limpiarlo un poco y mejorar su presencia.
0 K 11
#3 capitan.meneito
#2 Tip: utiliza un chiflazo de Pronto para darle brillo.
2 K 24
reivaj01 #4 reivaj01
#3 Muchas gracias, lo probaré porque con la lejía que utilizo actualmente se pierde un poco el color.

.  media
0 K 11

menéame