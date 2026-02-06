·
3
meneos
102
clics
Aló Comidista: “¿Hay que lavar siempre el arroz antes de cocinarlo o depende del plato?"
Aló Comidista es un consultorio en el que vale todo: dudas culinarias, enigmas gastronómicos, problemas psicológicos, cuestiones metafísicas y dramas de la vida contemporánea.
|
etiquetas
:
comidista
,
lavar
,
arroz
,
preguntas
,
recetas
#1
Pacman
Depende
Si eres Asiático, absolutamente si. Lavalo.
Si no lo eres, según te acuerdes
0
K
20
#2
reivaj01
Yo cuando hago
paella
arroz con cosas, antes de servirlo en el plato, le paso una bayeta para limpiarlo un poco y mejorar su presencia.
0
K
11
#3
capitan.meneito
#2
Tip: utiliza un chiflazo de Pronto para darle brillo.
2
K
24
#4
reivaj01
#3
Muchas gracias, lo probaré porque con la lejía que utilizo actualmente se pierde un poco el color.
.
0
K
11
4
4
comentarios)
