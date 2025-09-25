edición general
Almudena Ariza presenta su pódcast 'Vivir y morir en Gaza' junto con Raúl Incertis: "Es un diario de la barbarie"

Ariza reunió más de mil archivos que Incertis le mandó desde Gaza, un "relato íntimo" que exigía un formato más extenso A través de seis episodios, el anestesista español narra en primera persona la masacre en la Franja de Gaza

Jangsun #2 Jangsun
Yo la tengo boicoteada a esta mujer después de que la vi participar en el circo para blanquear a los follacabras que se han hecho con el control en Siria. No la veo muy imparcial, más bien es otro títere más que lee los discursos que le dan.
#4 Aleatoria
#2 #3 Pero vosotros de dónde salís?
Yepyop #5 Yepyop *
#4 tremendo analfabeto funcional, que eres incapaz de analizar la realidad, simplemente te metes información podrida por el culo y pretendes que los demás hagamos lo mismo?
Prefiero consumir información en buen estado y a poder ser por la boca.
#1 Aleatoria
Presentación hoy en el Palacio de la Prensa a las 19 horas y en RTVE play.
El viernes estará a disposición de todas las plataformas.
#6 Aleatoria *
Venga, imberbe. Que ya acabó el recreo.
Eres un infantil y un garrulo aunque ya se te hayan caído los pelos de los huevos.
Yepyop #3 Yepyop
Después de blanquear al régimen fascista colocado en Siria por EEUU, ahora la vocera de la OTAN ha decidido que es buen momento de reconocer el genocidio en Palestina, hace 1 año no... estaría muy ocupada con los rebana cabezas Sirios.
Que jodida vergüenza de país.
