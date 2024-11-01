“Almería es la elegida, el parque Disney se hará aquí"

A finales de 1982, tres emisarios de Disney procedentes de Estados Unidos llegan a Almería para negociar la implantación de un parque de la compañía en la provincia. No se trata de una visita exploratoria más, sino de un viaje con una ubicación concreta ya preseleccionada. Durante su estancia se reúnen con el entonces presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, Ramón Gómez Vivancos, con quien mantienen un encuentro para avanzar en el proyecto.
- Terra Mítica
- Parque Warner
- Port Aventura
-
Disney Almería
No habia una leyenda que decía que Walt Disney era de Almería?
Un plan sin fisuras.