“Almería es la elegida, el parque Disney se hará aquí"

A finales de 1982, tres emisarios de Disney procedentes de Estados Unidos llegan a Almería para negociar la implantación de un parque de la compañía en la provincia. No se trata de una visita exploratoria más, sino de un viaje con una ubicación concreta ya preseleccionada. Durante su estancia se reúnen con el entonces presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, Ramón Gómez Vivancos, con quien mantienen un encuentro para avanzar en el proyecto.

#10 xavigo *
La historia acaba con:
- Terra Mítica
- Parque Warner
- Port Aventura
- Disney Almería
frg #12 frg *
De este pelotazo nos libramos, pero luego surgió Marina d'Or para equilibrar la balanza de la mierda.

Edit: Veo que #10 tiene una visión ampliada de la balanza de mierda.
Lord_Cromwell #14 Lord_Cromwell
#10 Isla Mágica en Sevilla
#16 xavigo
#14 usted perdone. No lo recordaba.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
con cada vez más restricciones de agua en toda la provincia, con embalses al 6% todo el año, no sólo en verano y el remedio es atraer más turismo!!
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Todos esos tipos de parques al final son deficitarios o reciben muchas ayudas o al final cierran.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
habla de 1982 xD
asola33 #17 asola33
Monorrail!!
angeloso #1 angeloso
De buena se salvaron.
memmaker650 #15 memmaker650
Hubo juego sucio bajo las sábanas para que acabara en París.
#6 Leon_Bocanegra
Maldito Disney, así le pagas a tu ciudad de nacimiento. Dejandoles sin parque?


No habia una leyenda que decía que Walt Disney era de Almería?
reivaj01 #8 reivaj01
#6 Yo creo que era de Murcia y al emigrar a EEUU y registrarse, le preguntaron el nombre y dijo "Juan" con acento murciano, tras lo que el agente de aduanas anotó "Walt"
#11 Leon_Bocanegra
#8 si fuera de Murcia habría dejado su negocio hecho un bancal y habría terminado vendiendo pastelicos de carne y asiáticos en un puesto ambulante en cualquier pico esquina
Lord_Cromwell #9 Lord_Cromwell
#6 De Mojácar.
#7 Tecar
Un parque Disney en Almería.
Un plan sin fisuras.
:troll:
#13 Tailgunner
se dijo en su momento que fue por culpa de las condiciones que pusieron los sindicatos, los de Disney no aceptaron y se piraron...
Herrerii #4 Herrerii
Con lo que les gusta a los almerienses el turismo esto no hubiese acabado bien.
