Almeida hace "directo responsable" a Sánchez de que la violencia haya "vencido" al deporte El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya "vencido" al deporte, tras haberse suspendido la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las protestas propalestinas en el centro de la capital.
Ve "violencia" en estas protestas pero no ve un genocidio en Gaza, que se vaya a la mierda.
Da pa camists.
Dos telediarios le quedan.
A vosotros os gusta la fruta, a nosotros lavarnos en vuestros huertos uno a uno.
Según tú supongo que la solución es que matar solo a la mitad.
El frenazo de la clase obrera ¿no será por el voto de la derecha contra la reducción de jornada laboral?