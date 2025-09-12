Almeida hace "directo responsable" a Sánchez de que la violencia haya "vencido" al deporte El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya "vencido" al deporte, tras haberse suspendido la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las protestas propalestinas en el centro de la capital.