Almeida hace "directo responsable" a Sánchez de que la violencia haya "vencido" al deporte El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya "vencido" al deporte, tras haberse suspendido la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las protestas propalestinas en el centro de la capital.

MiguelDeUnamano
Almeida! :peineta:

Ve "violencia" en estas protestas pero no ve un genocidio en Gaza, que se vaya a la mierda.
Delay
Llora más fuerte carapolla xD xD xD
sotillo
#1 La hostia que se ha llevado ha sido antológica
Ka0
Almeida tiene razón, mientras Israel siga participando en competiciones internacionales la violencia ha vencido al deporte.
Jointhouse_Blues
Uno apoya unas manifestaciones, y el otro apoya y niega un genocidio. ¿Qué dice el puto retrasado este sobre la violencia?
wildseven23
Hijodefruta, que Israel ha asesinado, que se sepa, a más de 700 deportistas palestinos. Violencia es la vuestra, frutos defensores de asesinos.
mmlv
Me parece que señalando a Sánchez como responsable de las movilizaciones le hace un gran favor a Sanchez
Robus
Carapolla gilipolla

Da pa camists.
Sr.No
#6 no sería el único meme que nos ha brindado :roll:  media
veratus_62d669b4227f8
Pretenderia tener su momento de Gloria junto a su "amiga" Ayuso mientras babeaban a los ciclistas sionistas que Madrid les recibia con los brazos abiertos...pero se ve que los madrileños querian hablar por su propia boca.
3 K 39
gale
¿Lo del derecho a la vida de la derecha madrileña afecta a los niños palestinos?
2 K 26
pitercio
Es inaguantable e intolerable el atroz genocidio e invasión que lleva décadas perpetrando el estado de Israel con USA en Palestina. Están torturando y masacrando a cientos de miles de inocentes. Qué asco los que los justifican, encubren, normalizan y los equiparan a personas normales.  media
Dene
CALLATE CARA POLLA
io1976
Almeida carapolla vete con tu roro a Gaza a ver que tal hijo puta.
solojavi
Se ha equivocado con lo del responsable, Sánchez no ha metido al estado violento en la prueba deportiva.
Madmaxi
Este se ha comido por primera vez en directo su propio cipote..., ya no sera el mismo.

Dos telediarios le quedan.
Glidingdemon
Me lavo en tus huertos, carapolla.
A vosotros os gusta la fruta, a nosotros lavarnos en vuestros huertos uno a uno.
Donlixo
Fíjate que yo creo que tanto tiempo de inacción de la clase política con este tema tenía cabreada a la gente, pero era un cabreo más o menos contenido pero ha sido salir los de siempre a negar lo evidente y ha sido la gota que ha colmado el vaso...
mikhailkalinin
Lo han conseguido. Más odio y polarización. Los palestinos no conseguirán nada y la clase obrera española tendrá un frenazo en su lucha por sus derechos.
jacm
#11 La polarización a la que te refieres es entre los asesinos y los que no quieren asesinatos.
Según tú supongo que la solución es que matar solo a la mitad.
El frenazo de la clase obrera ¿no será por el voto de la derecha contra la reducción de jornada laboral?
