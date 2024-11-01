edición general
5 meneos
32 clics
Almacenadas durante 130 años: Las botellas revelan evidencia de la producción de mantequilla danesa y las prácticas de higiene del pasado (ENG)

Almacenadas durante 130 años: Las botellas revelan evidencia de la producción de mantequilla danesa y las prácticas de higiene del pasado (ENG)

Dos botellas olvidadas en un sótano de Frederiksberg, que contienen cultivos bacterianos de la década de 1890, han proporcionado a investigadores de la Universidad de Copenhague una perspectiva única sobre la historia de la producción de mantequilla en Dinamarca. Mediante análisis avanzados de ADN, han examinado el contenido de las botellas, que reveló varias sorpresas bacterianas y un recordatorio de los desafíos de la higiene en aquella época.

| etiquetas: mantequilla , botellas , bacterias , dinamarca , antropología
4 1 0 K 62 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 62 cultura
Kamillerix #1 Kamillerix
Pioneros en "aislamiento", como con el Sacharomyces carlsbergensis...
:-D

es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_carlsbergensis
0 K 10

menéame