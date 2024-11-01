Almacenadas durante 130 años: Las botellas revelan evidencia de la producción de mantequilla danesa y las prácticas de higiene del pasado (ENG)

Dos botellas olvidadas en un sótano de Frederiksberg, que contienen cultivos bacterianos de la década de 1890, han proporcionado a investigadores de la Universidad de Copenhague una perspectiva única sobre la historia de la producción de mantequilla en Dinamarca. Mediante análisis avanzados de ADN, han examinado el contenido de las botellas, que reveló varias sorpresas bacterianas y un recordatorio de los desafíos de la higiene en aquella época.