De Alligator Alcatraz a Cancún, el largo viaje de un deportado cubano a México: “Soy como un fantasma”

De Alligator Alcatraz a Cancún, el largo viaje de un deportado cubano a México: “Soy como un fantasma”

La mañana en que Pedro Lorenzo Concepción llegó a Cancún, resultó ser una mañana calurosa, más que las que había vivido en Miami, incluso más que las que recuerda de sus años en Cuba. Desembarcó en un ómnibus en la terminal ADO, pero no como el resto de los pasajeros, vacacionistas entusiastas en el trópico. Pedro llegaba para quedarse. Lo habían deportado de Estados Unidos a México y estaba completamente descolocado. Con el teléfono que compró en una gasolinera, hizo una llamada a su esposa en Florida. La voz le salía rota. — ¿Y qué hago yo...

| etiquetas: alligator alcatraz , cancún , deportado cubano , méxico , eeuu
4 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Una historia humana como tantas que te deja de piedra hasta que punto el matonismo y la indiferencia corroe nuestro mundo.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Y tuvo suerte que no se lo comieron los caimanes cuando se inundo esa cárcel.
#2 z1018
Pero por qué lo han deportado, ¿tenía permiso de residencia, había excedido el tiempo de permanencia permitido en EE.UU., tenía asilo y se le ha caducado el documento?.
Es que guste o no, cumplir las leyes forma parte de la democracia y la democracia hay que respetarla.
#4 cybermouse
#2 En EEUU y con el señor Trumpo no hay leyes que valgan. "Es que guste o no, cumplir las leyes forma parte de la democracia y la democracia hay que respetarla." No me hagas reir, ni hay democracia, ni leyes ni hostias, alli se hace lo que a ese zumbao le sale de los huevos segun se levante
