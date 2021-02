‘Allen v. Farrow’: Propaganda contra Woody Allen y chapuza periodística

Tras la insistente y efectiva campaña de desprestigio al director comandada por su hijo Ronan Farrow a caballo del Me Too, no resulta para nada sorprendente que su madre, Mia, y su hermana, Dylan, saquen la artillería pesada contra Allen por enésima vez, pero sí resulta decepcionante, como usuaria habitual de HBO, que el canal se preste a difundir un “documental” sin ningún rigor periodístico, dogmático, parcial y sensacionalista. En general, Allen v. Farrow es un descomunal lavado de imagen de Mia Farrow.