Argentina: Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo y hallaron USD 80 mil sin declarar: renunciaron sus abogados [ARG]

El fiscal del caso, Franco Picardi, hoy realizó allanamientos en propiedades del ex titular de la ANDIS y Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo. Además, en otro operativo llevado a cabo en la sucursal de un banco, se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo. Los abogados que representaban a Diego Spagnuolo en la causa donde lo investigan por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad renunciaron este viernes a su defensa. Alegaron “motivos personales”.

| etiquetas: argentina , spagnolo , corrupción
6 comentarios
#1 DobleCapital
Spagnolo, era el jefe del ANDIS, y vinculado desde hace más de un año a la vicepresidenta Villaroel y a Marcela Pagano, diputada que salió de LLA y formó su propio bloque en oposición a Milei. Antes de las elecciones de PBA sacaron unos audios donde Spagnolo decía que Karina Milei cobraría un 3%.

Conforme la investigación continúa, su credibilidad está cada vez más en duda.
#4 Pixmac
#1 No veo el problema. Spagnolo era otro corrupto más pero tras ser cesado quiso vengarse descubriendo las comisiones cobradas por Karina Milei y su equipo. Puede ser un corrupto más pero descubrir chanchullos como venganza. No sería el primero.
Kantinero #5 Kantinero *
#1 Rectificar es de sabios, ya no me deja cambiar el voto
Kantinero #2 Kantinero
Errónea, hay que hacer malabarismos para enterarse del país que se trata
comadrejo #3 comadrejo
#2 Una pista: La corrupción avanza. :troll: :troll:
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Viva la corrupción, carajo!
