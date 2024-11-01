Alisa Lein: «Me seduce la condensación de sentido en pocas palabras que tienen los cuentos»

Siempre es un gusto conversar con escritores. Eso sí, hay encuentros que son especiales, y así fue el que mantuve con Alisa Lein (Rosario, 1973). La singularidad radica, quizás, en que es la primera entrevista que hago para Jot Down con una escritora de mi ciudad. Es posible también que se trate de cierta excepcionalidad que rodea a la autora: sus libros no fueron publicados por los pesos pesados de la industria sino por pequeñas editoriales; tampoco es común encontrar su palabra en los medios.