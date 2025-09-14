edición general
Alicante está a la cabeza del país en proporción de alumnos extranjeros

Alicante se ha convertido en un ejemplo de acogimiento e integración, el IES Mediterránea tiene estudiantes de 68 nacionalidades diferentes. La multiculturalidad es incluso mayor en el colegio Port de Xàbia, allí, seis de cada diez alumnos son extranjeros. A nivel autonómico, las regiones que cuentan con mayores porcentajes son Islas Baleares 19,0%, Comunidad Valenciana 18,5%, La Rioja 17,6%, Aragón 16,7% y Cataluña 16,5%, mientras que las que tienen menor proporción son Ceuta 3,6%, Extremadura 4,5% y Galicia 6,3%.

3 comentarios
Connect
Parece que los inmigrantes prefieren las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP! Las cuatro primeras! :-O

Eso no es que les tratan muy bien :troll:

PijoProgre
La multiculturalidad, especialmente el islam, es buena y enriquecedora. Todo un ejemplo de tolerancia y respeto a la mujer, a la diversidad LGTBIQ+ y a los animales. La multiculturalidad nos enriquece a todos y si hay más delitos es que porque somos una sociedad occidental decadente heteopatriarcal opresora y violadora en potencia. Fuera fronteras y viva la multiculturalidad!!

Jointhouse_Blues
#2 <<Todo un ejemplo de tolerancia y respeto a la mujer, a la diversidad LGTBIQ+ y a los animales.>>

Pues igual, igualito que la derecha rancia patria que tanto critica al islam. xD xD


