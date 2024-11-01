·
main action
Aliança Catalana alcanzaría a Junts en unas eventuales elecciones en las que ERC sería segunda fuerza y el PSC ganaría, según el CEO
Aliança Catalana se dispararía en unas eventuales elecciones en Catalunya e igualaría a Junts en intención de voto.
catalunya
,
elecciones
#6
Meneador_Compulsivo
#0
dup
www.meneame.net/story/alianca-catalana-dispara-parlament-20-escanos-em
3
K
63
#1
YSiguesLeyendo
Os imaginais un partido a nivel estatal a la izquierda del PSOE con más de la mitad de votos y diputados que el PSOE? pues eso en Catalunya es lo habitual, no la excepción
3
K
21
#10
Tecar
#1
¿Estás sugiriendo que Junts es de izquierdas?
1
K
19
#14
Anfiarao
#10
no entiendo cómo has llegado a esa conclusión. Obviamente se refiere a ERC
0
K
11
#15
Abril_2025
#1
Lo habitual en Cataluña es que ganara la derecha con CIU y Junts.
0
K
12
#2
Raziel_2
A mi lo que me fascina es que en las comunidades donde hay alternativas reales, PP o PSOE sigan siendo fuertes en intención de voto.
1
K
16
#3
HeilHynkel
#2
Por lo general, donde hay partidos de derecha no fascistas el PP es casi irrelevante (Cataluna o País Vasco)
0
K
20
#4
Josecoj
#3
Pues si Junts no son fascistas se parecen mucho
2
K
32
#11
Tecar
#2
Las comunidades donde hay alternativas reales al PPSOE siguen siendo España al fin y al cabo.
0
K
7
#8
MaRRaldo_1
No hay ningún problema con la inmigración en Cataluña, solo les han lavado el cerebro unos nazis...
0
K
7
#12
LokoYo_
No hay ningún problema con la inmigración en Cataluña.
Mientras tanto los ciudadanos peleando en la calle por protegerse contra la impunidad de los delitos
www.instagram.com/cazacarteristasbcn/
#8
Solo alguien que se aprovecha de esta situacion puede decir semejante cosa. Cuando ha pruebas graficas cada dia
hay que tener la cara muy dura para decir eso.
0
K
6
#13
LokoYo_
*
#8
Mas pruebas de robos
www.instagram.com/p/DQxE8zYCrhD/
0
K
6
#16
juanma1980
#9
Pues mis hijos, entre 11 y 16 años, salen los 3 sin problema por el pueblo (a 10 min de Valencia capital, no es una villa perdida en el monte). Como padres es normal tener miedo, de hecho que tú volvieses cuando quisieras no implica que tus padres no se preocupasen ni pasasen malos ratos esperándote. Ahora que nos asomamos al otro lado, al de ser padres, es cuando nos damos cuenta y nos acojona. Y esto ya es algo completamente subjetivo pero no conozco ni una sola zona de Valencia y…
» ver todo el comentario
0
K
6
#5
Javiersoler
*
Habrán más vox, alianza catalana, etc, etc. Hasta que la izquierda diga que existe un problema con la inmigracion descontrolada y la delincuencia, estos fenómenos por separado, por supuesto. Yo no los pongo en el mismo saco.
Pero son dos problemas muy grandes y la izquierda finje que no existen o mira hacia otro lado.
De momento el único que se ha atrevido ha decir lo que piensa y no el relato de hace unos meses, ha sido rufián. Pero pronto habrán más o ellos serán menos.
0
K
6
#7
ur_quan_master
*
#5
igual en este caso el problema son Junts y sus políticas de mierda.
Ya vale con lo de culpar a "la izquierda"bpot el odio que siembra la política de la derecha.
0
K
11
#9
Javiersoler
#7
en casi toda España algo ha cambiado. Y no es una cultura diferente, paralela a la nuestra. No me refiero a eso. Me refiero a que antes podrías decirle a tus hijos o hijas que salarieran y regresaran a la hora que quisieran. No te daba muera, esto es España, no latino América o Pakistan. Los latinos saben lo jodida que es su tierra y el miedo que da que una hija salga sola por ciertos sitios o ciertas hora, en países musulmanes se considera motivo de castigo o ser una golfa de mierda.
Aquí no teníamos ese problema, ahora si lo tenemos, yo podía salir y jugar en el parque todo el día y ahora ami hija uno puede.
0
K
6
