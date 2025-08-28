El aliado de Putin, Dmitry Medvedev, amenaza con tomar represalias si Austria se une a la OTAN (ENG)

''Rusia responderá con medidas de represalia no especificadas si Austria solicita su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte'', advirtió el jueves un alto funcionario del Kremlin, aumentando las tensiones sobre el cambiante panorama de seguridad de Europa. Dmitry Medvedev acusó a Viena de abandonar su neutralidad de larga data y advirtió que Moscú tratará a Austria de la misma manera que a Suecia y Finlandia, que decidieron unirse a la OTAN después de que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022