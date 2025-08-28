edición general
El aliado de Putin, Dmitry Medvedev, amenaza con tomar represalias si Austria se une a la OTAN (ENG)

''Rusia responderá con medidas de represalia no especificadas si Austria solicita su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte'', advirtió el jueves un alto funcionario del Kremlin, aumentando las tensiones sobre el cambiante panorama de seguridad de Europa. Dmitry Medvedev acusó a Viena de abandonar su neutralidad de larga data y advirtió que Moscú tratará a Austria de la misma manera que a Suecia y Finlandia, que decidieron unirse a la OTAN después de que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022

6 comentarios
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Lo dije
A este paso se une a la OTAN hasta El Vaticano
Buen trabajo, Putler!
#5 mancebador
#2 Si, un exitazo la invasión de Ucrania para que la OTAN no creciera, otro objetivo cumplido de Putin xD
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Un éxito de la OTAN el ataque proxy a Rusia ... millón y pico de Ucranianos muertos, los arsenales vacíos y el fascismo en auge .. bueno, esto último ya era un objetivo de la OTAN, en eso cumple.

Pero todo el mundo sabe que la carne de cañón es prescindible. Además, ahora es más relevante el genocidio palestino para controlar la ruta de la seda por el sur .. para gloria de EEUU y regocijo de los traidores a Europa.
Cantro #1 Cantro
Me imagino a Medvedev levantándose cada mañana y pensando en a quién va a amenazar hoy
elgato79 #4 elgato79
como si Zapatero lo hiciera hoy a favor de Sánchez. Son peleas de tweeter..
#3 Tronchador.
Serán sanciones económicas, porque no van a tener ni huevos ni capacidad logística para atacar a Austria.
