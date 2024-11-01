·
Algunos infartos podrían tener un origen infeccioso, no siempre están relacionados solo con el colesterol
Los infartos pueden tener un origen infeccioso. Aprende sobre factores biológicos que van más allá del colesterol en la aterosclerosis.
etiquetas
:
infarto
,
infección
,
colesterol
salud
#2
Torrezzno
Hace tiempo subi esta noticia que trataba de lo mismo
www.meneame.net/story/infarto-miocardio-podria-ser-enfermedad-infeccio
0
K
20
#1
Alegremensajero
Y otros, como el que le dio a mi padre hace tiempo, por la ansiedad.
0
K
7
