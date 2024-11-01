El infarto de miocardio podría ser una enfermedad infecciosa [eng]

Según la investigación publicada recientemente, una infección puede desencadenar un infarto de miocardio. Utilizando una variedad de metodologías avanzadas, la investigación encontró que, en la enfermedad de las arterias coronarias, las placas ateroscleróticas que contienen colesterol pueden albergar una biopelícula gelatinosa y asintomática formada por bacterias durante años o incluso décadas. Las bacterias latentes dentro de la biopelícula permanecen protegidas tanto del sistema inmunitario del paciente como de los antibióticos