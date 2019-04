¿Alguna vez te has preguntado cuánto pesan tus pechos?  

Seguramente tú, querida lectora te has preguntado cuanto pesan tus pechos. O tú, si no te hagas el distraído, te has preguntado cuanto pesan los pechos de tu pareja. La marca de ropa interior Curvy Kate, ha utilizado datos suministrados por la Portsmouth University. Los resultados realmente te sorprenderán.La marca informa que llevo a cabo el estudio para concienzar a las mujeres en pensar en el peso que llevan alrededor de sus bustos. Aquí los resultados.