Algemesí construye una escuela infantil junto al cauce del Río Magro que se desbordó durante la DANA

El desbordamiento del río Magro hace un año mantiene en vilo a los vecinos y vecinas de Algemesí cada vez que se produce un episodio de fuertes lluvias o la Agencia Estatal de Meteorología decreta un aviso naranja o rojo por riesgo de precipitaciones. Por eso, no resulta extraño que los residentes de la localidad, y especialmente los vecinos del Raval -el barrio más golpeado por la catástrofe-, se acerquen a las inmediaciones del río para conocer el estado del caudal por si se produce una crecida repentina.

NPCMeneaMePersigue #1
En Aldaia piensan ampliar el polígono del Bonaire, en Chiva refent las casas casi dentro del barranco, en Algemesí construir una guardería infantil tocando el río Magre. En serio, después aún se extrañarán si pasa otra desgracia, yo alucino. x.com/NandoDura/status/1984524672814215572
termopila #4
Porque sus hijos y sus casas están en lugar seguro, en esto casos "solo" morirían gente a la que desprecian
cenutrios_unidos #2
Ademas con piscina. La gente se queja de to.
pitercio #5
Un plan sin fisuras. Ni humedades.
#3 GatoBermejo
Luego que si el cambio climático.
