Algemesí construye una escuela infantil junto al cauce del Río Magro que se desbordó durante la DANA

El desbordamiento del río Magro hace un año mantiene en vilo a los vecinos y vecinas de Algemesí cada vez que se produce un episodio de fuertes lluvias o la Agencia Estatal de Meteorología decreta un aviso naranja o rojo por riesgo de precipitaciones. Por eso, no resulta extraño que los residentes de la localidad, y especialmente los vecinos del Raval -el barrio más golpeado por la catástrofe-, se acerquen a las inmediaciones del río para conocer el estado del caudal por si se produce una crecida repentina.