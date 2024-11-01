·
meneos
19
clics
De algas a hongos comestibles: el nuevo recurso del Mar Menor
El proyecto Algarikón convierte estas acumulaciones que surgen en las orillas murcianas generando un nuevo valor para un residuo poco útil
mar menor
,
algas
,
hongos
2
1
0
K
23
ciencia
4 comentarios
2
1
0
K
23
ciencia
#1
Emotivo
Solo falta que digan, y sin productos contaminantes.
El Mar Muerto Menor es una desolación.
1
K
18
#2
silvano.jorge
No como yo nada que salga de ahí...
2
K
37
#3
sotillo
#2
No me arrimo ni con un puntero laser
0
K
11
#4
aupaatu
Y seguro que son ecológicas y viables, dado su proceso natural en su desarrollo
0
K
8
El Mar Muerto Menor es una desolación.