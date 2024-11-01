edición general
3 meneos
19 clics
De algas a hongos comestibles: el nuevo recurso del Mar Menor

De algas a hongos comestibles: el nuevo recurso del Mar Menor

El proyecto Algarikón convierte estas acumulaciones que surgen en las orillas murcianas generando un nuevo valor para un residuo poco útil

| etiquetas: mar menor , algas , hongos
2 1 0 K 23 ciencia
4 comentarios
2 1 0 K 23 ciencia
#1 Emotivo
Solo falta que digan, y sin productos contaminantes.
El Mar Muerto Menor es una desolación.
1 K 18
silvano.jorge #2 silvano.jorge
No como yo nada que salga de ahí...
2 K 37
sotillo #3 sotillo
#2 No me arrimo ni con un puntero laser
0 K 11
aupaatu #4 aupaatu
Y seguro que son ecológicas y viables, dado su proceso natural en su desarrollo
0 K 8

menéame