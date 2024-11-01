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La algarroba: una sorpresa nutricional con profundas raíces mediterráneas

La algarroba: una sorpresa nutricional con profundas raíces mediterráneas

Durante mucho tiempo se creyó que había sido introducido en el Mediterráneo occidental desde Oriente Próximo por fenicios, griegos o romanos. Sin embargo, los avances en genética vegetal y paleoecología han modificado esta visión. La evidencia muestra hoy que el algarrobo silvestre es autóctono del sur de la península ibérica y del noroeste de África. Su domesticación implicó selecciones locales e hibridaciones entre poblaciones silvestres y cultivadas en diferentes regiones mediterráneas.

| etiquetas: salud , nutrición , algarroba
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2 comentarios
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josde #2 josde *
Antes se hacia chocolate de algarroba y yo he comido algarroba directamente cogida del arbol, eso si con cuidado es astringente, muy buena si tienes diarrea.
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Chinchorro #1 Chinchorro
La algarroba, el nuevo pistacho xD
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menéame