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Alfonsina Storni, la poesía como escudo

Alfonsina Storni, la poesía como escudo

Mujer de vanguardia, la poeta argentina fue alguien tan libre que nadie más que ella decidió su final.

| etiquetas: escritoras , alfonsina storni
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