Alf intro  

Música de introducción de la serie de 1986 Alf, con: Max Wright - William Francis Tanner Anne Schedeen - Katherine Daphne Tanner Andrea Elson - Lynn Tanner Benji Gregory - Brian Tanner

8 comentarios
Vinnie Colaiuta (batería), Abraham Laboriel (bajo) y Alf Clausen (piano). Si, el pianista se llama Alf.

A veces pienso que lo que realmente nos produce la nostalgia de los 80 y 90 es la música más que las series en si. En algunos casos, como el de esta serie, la BSO supera con creces a la serie en si misma.
En VinTv se puede ver todos los días. Tb V, el coche fantástico, las chicas de oro, Falcon crest, Alfred Hitchcok presenta, expediente X, corrupción en Miami, el hombre y la tierra,campeones, Magnum P.I. , Allie Mcbeal y no se cuántas series más.
Como dato perturbador, el que hacia de padre lo pillaron en una sauna gay en plena faena consumiendo crack.
#4 no veo nada de perturbador en eso.
#4 ¿Perturbador?Por poco te perturbas tú.
#7 En su momento lo fue.
Joder qué tiempos.

Recuerdo que era un monicaco y que me ponía la madre.
Se me movía el sarmientico. xD
