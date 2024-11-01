edición general
Alex Jones dice que Trump está en una 'crisis de salud' tras constatar el tamaño de los tobillos del presidente (Eng)

'Si yo tuviera el trabajo de Trump a los 51 años durante un mes, me daría un ataque de nervios', dijo el presentador de Infowars

Arzak_ #1 Arzak_
Son sus pies de barro 8-D
