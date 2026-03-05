edición general
Alertan de un proyecto urbanístico de enorme impacto en el Monte de la Serranilla de Guadarrama

El proyecto, Luxury Cohousing, sobre el que alerta Ecologistas Acción Sierras de la Comunidad de Madrid consistiría en la construcción en en el Monte de la Serranilla (Guadarrama) de bloques de tres pisos, «más lo que parece ser una residencia para mayores, justo en la cumbre del Monte de La Serranilla, a 1.078 metros de altitud», señalan. La organización ecologista considera que este complejo tendría un gran impacto sobre el paisaje, al ser una construcción en altura que se haría notar desde una amplísima cuenca visual, además de....

| etiquetas: guadarrama , medio ambiente , ecologia , urbanismo , sociedad
