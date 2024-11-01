edición general
Alertan de la presencia de metal y caucho en una sopa Knorr

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la presencia de metal y caucho en una sopa deshidratada marca Knorr tras el aviso de Rumanía este 26 de noviembre.

Hierro y fibra, como en las espinacas. ¿Dónde está el problema?
Lleva más caucho que pollo?
#2 en ambos casos serán trazas.
Metal y caucho...será lo menos peligroso que contenga esa substancia demoniaca.
