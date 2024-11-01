·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13232
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
7064
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
5725
clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana
4382
clics
Un pastor protestante expone claramente el problema de su analfabetismo científico
4867
clics
Desvelan la contraseña de la DGT en Informativos Telecinco y es tan fácil que cualquiera podría adivinarla
más votadas
516
Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario
445
Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes
510
La carnicería de Israel en Gaza es 31.000 muertos mayor de lo conocido hasta ahora
615
Vito Quiles amenaza a "El Salto" tras desvelar los pagos del PP: "No queréis acabar como vuestro fiscal"
518
El presidente del tribunal que condenó a García Ortiz, en el curso organizado por una acusación: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
12
clics
Alertan de la presencia de metal y caucho en una sopa Knorr
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la presencia de metal y caucho en una sopa deshidratada marca Knorr tras el aviso de Rumanía este 26 de noviembre.
|
etiquetas
:
metal
,
caucho
,
sopa
,
knorr
2
1
0
K
26
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
26
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
strike5000
Hierro y fibra, como en las espinacas. ¿Dónde está el problema?
1
K
24
#2
Verdaderofalso
Lleva más caucho que pollo?
0
K
20
#3
poxemita
#2
en ambos casos serán trazas.
0
K
13
#4
Estoeslaostia
Metal y caucho...será lo menos peligroso que contenga esa substancia demoniaca.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente