Alerta en Valencia: 5 personas desaparecidas en los últimos días
La provincia de Valencia mantiene activas cuatro búsquedas oficiales tras registrarse en las últimas semanas diferentes desapariciones en varios municipios del territorio.
|
etiquetas
:
valencia
,
desaparecidos
relacionadas
#4
Golan_Trevize
¡Nos están secuestrando! ¡Nos quieren desaparecidos!
¿Quienes?
Pues quienes van a ser, ¡¡¡¡¡los fondos israelís, los judeomasónicos, los illuminati!!!!!
6
K
93
#6
Tronchador.
#4
Te votaría positivo por el troleo al segundo usuario más cansino de meneame, pero es una noticia seria de desapariciones. Aún que, o ya que, hay miles de desapariciones al año, cualquier ayuda es poca.
1
K
20
#1
NPCMeneaMePersigue
*
El caos y la mierda en la que se está convirtiendo Valencia es una cosa increíble como lo están destruyendo todo
1
K
39
#5
SolidGeorg
Nos secuestran para vaciar los pisos y alquilárselos a guiris, que alguien haga algo ya por favor
1
K
18
#3
emmett_brown
*
Sensacionalista, antigua y errónea: son cuatro casos, no cinco. Ni de contar somos capaces. En breve te sustituye ChatGPT
#0
.
0
K
11
#7
Vodker
*
#3
en realidad el titular original es
"Varios desaparecidos en Valencia en los últimos días"
por lo que es el user el que parece que se lo ha inventado para el meneo y el voto sería microblogging.
0
K
11
#2
MADMax2
... En fin de semana?
Vaya con la fiesta valenciana y el carnaval....
0
K
10
#8
elgranpilaf
Uno seguro que es Mazón
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
