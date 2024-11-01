edición general
Alerta en Valencia: 5 personas desaparecidas en los últimos días

La provincia de Valencia mantiene activas cuatro búsquedas oficiales tras registrarse en las últimas semanas diferentes desapariciones en varios municipios del territorio.

8 comentarios
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
¡Nos están secuestrando! ¡Nos quieren desaparecidos!
¿Quienes?
Pues quienes van a ser, ¡¡¡¡¡los fondos israelís, los judeomasónicos, los illuminati!!!!!
#6 Tronchador.
#4 Te votaría positivo por el troleo al segundo usuario más cansino de meneame, pero es una noticia seria de desapariciones. Aún que, o ya que, hay miles de desapariciones al año, cualquier ayuda es poca.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
El caos y la mierda en la que se está convirtiendo Valencia es una cosa increíble como lo están destruyendo todo
SolidGeorg #5 SolidGeorg
Nos secuestran para vaciar los pisos y alquilárselos a guiris, que alguien haga algo ya por favor
emmett_brown #3 emmett_brown *
Sensacionalista, antigua y errónea: son cuatro casos, no cinco. Ni de contar somos capaces. En breve te sustituye ChatGPT #0.
Vodker #7 Vodker *
#3 en realidad el titular original es "Varios desaparecidos en Valencia en los últimos días" por lo que es el user el que parece que se lo ha inventado para el meneo y el voto sería microblogging.
#2 MADMax2
... En fin de semana?

Vaya con la fiesta valenciana y el carnaval....
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Uno seguro que es Mazón
