Alerta urgente de Sanidad por riesgo de sobredosis de paracetamol en jarabe para niños

El Ministerio de Sanidad ha emitido una alerta reciente de vital importante y conocimiento obligatorio para padres y madres. ¿El motivo? Se ha tenido conocimiento, a través del Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H), coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de dos casos de reacciones adversas graves relacionados con una sobredosis accidental de paracetamol en solución oral en población pediátrica, esto es, en jarabes.

