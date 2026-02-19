Alerta por la toxina cereulida en la leche de fórmula: ya son 41 los casos y 13 los bebés hospitalizados

El Ministerio de Sanidad ha comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) la notificación en España de 41 casos de bebés con síntomas gastrointestinales asociados al consumo de fórmulas infantiles incluidas en la retirada por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por Bacillus cereus. Los casos han sido notificados en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana